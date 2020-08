Incubo in paradiso: trama, cast e streaming del film su Rai 2 (Di sabato 15 agosto 2020) Questa sera, 15 agosto 2020, va in onda su Rai 2 il film Incubo in paradiso, pellicola del 2019 diretta da Brian Skiba. Un thriller molto avvincente in prima visione dalle 21.05, da non perdere per tutti gli appassionati del genere. Nel cast attori come Samaire Armstrong, Alexandria DeBerry, Corin Nemec. Ma qual è la trama del film? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Samantha (Samaire Armstrong) gestisce due ristoranti, ha una figlia di 18 anni di nome Ellie e un marito David, con cui sta vivendo un momento di crisi. Decide di trascorrere con Ellie la sua settimana di vacanza di fine semestre su una spiaggia incantevole, San Pete. Quello che dovrebbe essere un piacevole momento madre-figlia, l’ultimo prima che Ellie parta per ... Leggi su tpi

