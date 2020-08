GP Austria qualifiche Moto2: Gardner pole con record (Di sabato 15 agosto 2020) E’ di Remy Gardner la pole position delle qualifiche del Gp d’Austria classe Moto2. Il figlio d’arte conquista la seconda partenza al palo della sua carriera, con 1’28″681. Un crono che gli consente di limare di circa un decimo il record del circuito, appartenuto fino ad’ora da Testuta Nagashima. Il figlio del campione del mondo 500 1987 Wayne Gardner batte Jorge Martin, anche lui capace di girare sotto il record. Chiude la prima fila Marcel Schrotter, passato addirittura dalla Q1. Bilancio in chiaroscuro per i piloti italiani. Bene Enea Bastianini, che con il quarto tempo apre la prima fila. Il leader del mondiale precede Aron Canet, al suo miglior risultato in qualifica. Sesto, e ultimo della seconda fila, ... Leggi su sport.periodicodaily

