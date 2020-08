GP Austria MotoGP qualifiche show, primo Vinales (Di sabato 15 agosto 2020) la MotoGP regala spettacolo nelle qualifiche del GP d’Austria. In una sessione che definire combattuta è eufemistico, Maverick Vinales emerge come l’uomo della pole. Il catalano ufficiale Yamaha partirà al palo nella gara di domani. Splende anche la Ducati, che piazza due moto nelle prime due file. Jack Miller manca la pole per soli 68 millesimi, grazie ad un ultimo giro quasi perfetto. Si rivede anche Andrea Dovizioso, a lungo a lotta p per la top 3 per poi siglare il quarto tempo. E’ comunque una bella soddisfazione, nel giorno in cui annuncia l’addio alla Ducati. Accanto a Vinales e Miller, a chiudere la prima fila, Fabio Quartararo. Il francese si conferma come uomo da qualifica, anche se gli mancano 87 millesimi per battere il futuro compagno di squadra. ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : TOP GUN PAZZESCO IN QUALIFICA! (?? #QP) Ed è stato un grande duello Yamaha-Ducati Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : Tutti i tempi delle FP3 dell'#AustrianGP: @mvkoficial12 e @FabioQ20 entrano in Q2, fuori #VR46 #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : A Spielberg è il momento di decidere la griglia: il live di FP4 e Qualifiche della #MotoGP #AustrianGP ????… - samirandraut2 : RT @SkySportMotoGP: Q1 TIRATISSIMO!?? @JohannZarco1 e @ValeYellow46 vanno in Q2 Il LIVE del Q2 ? - VIVAbola : RT @100kpjcom: Vinales Terdepan, Valentino Rossi Start Posisi 12 di MotoGP Austria -