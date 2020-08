Covid seconda ondata, Vaia (direttore Spallanzani): «No, non ci sarà. E’ una battaglia che vinceremo» (Di sabato 15 agosto 2020) Covid seconda ondata. “In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone, tutti , è legittima: siamo nella seconda ondata? Ci aspetta una seconda ondata? No. Non siamo nella seconda ondata né essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare, di petto, anche questo particolare momento”. Così su Facebook il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. >> Coronavirus in Italia, la situazione al 14 agosto 2020 Covid seconda ondata: “battaglia seria, dura ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Lopalco: 'I casi Covid di luglio e agosto sono l'innesco della seconda ondata' - amnestyitalia : Dobbiamo imparare dagli errori del passato per affrontare una eventuale seconda ondata di contagi. Partiamo dalla p… - RaiNews : Inosservanza di tutte le regole di sicurezza. Il Byblos è la seconda discoteca di Misano Adriatica chiusa dai carab… - folucar : RT @Keynesblog: Quando si parlava di seconda ondata in autunno ci chiamavano terroristi del Covid. È già arrivata la seconda ondata e siamo… - BabeleOggi : Parigi posta su 'Red Alert', il tedesco COVID-19 casi Spike, come la 'seconda ondata' Fears Rattle Europe: Live Upd… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid seconda Covid, Vaia: "Non siamo a seconda ondata" Adnkronos PER LA ASL DI RIETI SONO ZERO CONTAGI MA A SCANDRIGLIA C’E’ UN POSITIVO

Dal bollettino odierno della Asl di Rieti si apprende che all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Di conseguenza, sempre ...

Richiesto il 10 giugno, non ancora attivato a Ferragosto: a Saluzzo il Covid Hotel per i migranti della frutta è un caso

Servirebbe un Covid Hotel a Saluzzo, per ospitare una quindicina di persone. Potrebbe arrivare presto, forse già la prossima settimana, perché l’Asl Cn1 sta terminando l’esame delle proposte pervenute ...

