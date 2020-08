Capello: «Io alla Roma? Non ci penso proprio. Pogba? Secondo me non è un leader» (Di sabato 15 agosto 2020) Fabio Capello ha parlato in un’intervista a Tuttosport commentando i temi caldi della Serie A. Le sue parole Fabio Capello ha parlato in un’intervista a Tuttosport commentando i temi caldi della Serie A. Queste le parole dell’ex tecnico, tra le altre, di Juve e Milan. INTER – «Vedo l’Inter in finale. Lo Shakhtar è una squadra che gioca molto bene a calcio, ha grande qualità da metà campo in avanti ma in difesa lascia a desiderare e in questo momento l’Inter difende bene e in attacco, con la palla a Lukaku, riescono a fare la differenza. Tra l’altro con Lautaro si trova molto bene e riesce a mettere a disposizione del compagno la sua forza fisica devastante. Devo dire che Secondo me in Italia trova vita più facile perché non ci sono ... Leggi su calcionews24

AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Capello: 'Tornare alla Roma? Non ci penso proprio! I ritorni sono sempre disastrosi' #AsRoma - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Capello: “Tornare alla Roma? Non ci penso proprio! I ritorni sono sempre disastrosi” - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Capello: 'Io alla #Roma? Non ci penso proprio! #Inter in finale, su #Pirlo e #Ronaldo...' - siamo_la_Roma : ?? #Capello e il suo ritorno alla #Roma? ? 'Non ci penso proprio' ?? Le parole dell'ex allenatore dei giallorossi… - cmdotcom : #Capello: 'Io alla #Roma? Non ci penso proprio! #Inter in finale, su #Pirlo e #Ronaldo...' -