Nuove manifestazioni pacifiche a Minsk, in Bielorussia, per protestare contro la rielezione (al sesto mandato) del presidente Alexander Lukashenko, che ha ottenuto con l'80% dei voti. I manifestanti s ...

Bielorussia, Lukashenko: voglio parlare con Putin

Minsk, 15 agosto 2020 - Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che contatterà il leader del Cremlino, Vladimir Putin, per discutere la situazione venutasi a creare nel Pa ...

