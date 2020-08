Augsburg: “Noi come il Barcellona? Dal Bayern incassati 8 gol…ma in 4 partite” (Di sabato 15 agosto 2020) L’Augsburg ha commentato ironicamente il flop del Barcellona, arrivato ai quarti di finale della Champions League 2019/2020 e realizzatosi mediante un clamoroso 8-2 in favore del Bayern Monaco, in toto superiore nel corso dei ’90 regolamentari. Il club tedesco ha risposto alle insinuazioni alcuni utenti sui social network, i quali avevano definito sin troppo agevole la vittoria del Bayern, tant’è che ‘sembrava giocasse contro l’Augsburg’. La replica della società teutonica non ha tardato ad arrivare: “Nelle ultime quattro partite (360 minuti) contro il Bayern abbiamo realizzato 5 reti, subendone 8“. L’Augsburg afferma dunque di non essere ‘come il ... Leggi su sportface

