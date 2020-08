Traffico Roma del 14-08-2020 ore 08:00 (Di venerdì 14 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione e ben trovati in studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità il Traffico poco quello registrato in queste ore sulle strade cittadine raccordo anulare compreso il momento naturalmente sulle consolari in entrata verso il centro a Casalotti via di Boccea la strada lo ricordiamo per lavori transitabile a senso alternato all’altezza di via Pantan Monastero possibili code nelle ore di maggior Traffico a San Lorenzo ultimo giorno dei lavori in alcune strade gli accenti via dei Volsci con chiusura delle stesse tra le 9:30 e le 20 attenzione quindi alla segnaletica all’Euro per accertamenti tecnici via Cesare Frugoni resta chiusa al Traffico si tratta lo ricordiamo della strada che da viale di Val Fiorita vero ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-08-2020 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma, notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… - VAIstradeanas : 06:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Civitavecchia, chiusa nota pizzeria: il titolare la usava come base per lo spaccio di cocaina

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno notificato al titolare di una pizzeria l’ordinanza di chiusura ex art. 100 ed ...

Incendio sulla Prenestina, brucia una casa cantoniera: fiamme e fumo nero

Incendio sulla Prenestina a Roma, a bruciare una casa cantoniera, raggiunta e avvolta dalle fiamme. Il rogo è divampato a partire dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 13 agosto. Secondo le informazi ...

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno notificato al titolare di una pizzeria l’ordinanza di chiusura ex art. 100 ed ...Incendio sulla Prenestina a Roma, a bruciare una casa cantoniera, raggiunta e avvolta dalle fiamme. Il rogo è divampato a partire dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 13 agosto. Secondo le informazi ...