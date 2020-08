Super Mario Bros | una copia rarissima può essere vostracomprando delle azioni

Super Mario Bros: una copia rarissima può essere vostra...comprando delle azioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Una piattaforma di investimento prevede di vendere quote di proprietà di una rara copia di Super Mario Bros., che ha un valore di circa 150.000 dollari. La versione particolare del gioco è un'edizione "hangtab" sigillata del 1987 valutata con un quasi perfetto 9.8 A + da Wata Games, una delle sole 14 copie sigillate in fabbrica esistenti secondo la società di classificazione dei videogiochi.Acquistata da Rally per 140.000 dollari durante una vendita privata, la società prevede di vendere 3000 azioni individuali del gioco, a partire dal 21 agosto. Ogni 50 dollari di azione acquistata donerà agli investitori una proprietà parziale e la possibilità di vendere le proprie azioni nel mercato di Rally. Se il prezzo di quelle ... Leggi su eurogamer

