Si mangia i capelli in classe: nella pancia le trovano una palla enorme (Di venerdì 14 agosto 2020) Una giovane ragazza indiana di 19 anni viene ricoverata e successivamente operata per una massa trovata nello stomaco. La stessa aveva il vizio di mangiare capelli e gessetti tanto da formare una palla di pelo di due chili esportatagli dai dottori. Perché ha mangiato tutti quei capelli? L’indiana 19enne era da qualche tempo che non riusciva più a bere e a mangiare. Una volta recatasi in ospedale, si è sottoposta ad una radiografia nella quale venne identificata una massa preoccupante. Immediatamente la ragazza venne ricoverata e operata e mentre si trovava sotto i ferri i medici si sono imbattuti in una palla di pelo di 2 chili. Avete sentito bene: si tratta proprio di una ... Leggi su velvetgossip

Sabryy_G : E asciuga la doccia, e non puoi lavarti i capelli che ho pulito il bagno, e non entrare con le scarpe, questo va se… - scorpion1d_ : Lady Niall mi mangia i capelli - bIoomsdaisy : questi sono i contenuti che valgono che meritano le views che meritano di essere commentati quindi eccovi in tl jun… - Darko41393632 : @guidomarchello Ha preso il sole, ha i capelli imbionditi. Mangia mangia, che magari con sto caldo gli viene un coccolone! - hellmyg_twt : soobin posta questa foto di lui che mangia gelato su weverse con i capelli vecchi tanto per farci credere che lui n… -

Ultime Notizie dalla rete : mangia capelli La dieta è equilibrata? Ce lo dicono i capelli

I capelli crescono ogni giorno, aggiungendo, millimetro dopo millimetro, la cheratina e gli altri elementi che compongono la nostra chioma. Dove li prendono? Dal cibo che mangiamo, ovviamente, fonte d ...

Cattiva alimentazione, segnali e conseguenze di una dieta non equilibrata

Molto genericamente per cattiva alimentazione si intende una dieta sbilanciata che prevede un eccesso di alcuni micronutrienti e una carenza di altri. Ad esempio, ci si alimenta male quando la propria ...

I capelli crescono ogni giorno, aggiungendo, millimetro dopo millimetro, la cheratina e gli altri elementi che compongono la nostra chioma. Dove li prendono? Dal cibo che mangiamo, ovviamente, fonte d ...Molto genericamente per cattiva alimentazione si intende una dieta sbilanciata che prevede un eccesso di alcuni micronutrienti e una carenza di altri. Ad esempio, ci si alimenta male quando la propria ...