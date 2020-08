Ronaldo Juventus, “El Chiringuito” insiste: CR7 proposto a tre club (Di venerdì 14 agosto 2020) Ronaldo Juventus – Dopo l’eliminazione dalla Champions, l’esonero di Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus scatta la girandola di rumours sul futuro di Ronaldo. CR7, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere stato offerto al Psg. Nonostante le smentite da parte della superstar lusitana però la stampa spagnola insiste. E’ “El Chiringuito” a rilanciare: Ronaldo potrebbe lasciare presto la Continassa, tre le possibili destinazioni. Ronaldo Juventus: il portoghese proposto a tre club Secondo quanto riferito dal noto programma televisivo Cristiano Ronaldo sarebbe stato proposto precisamente a tre top ... Leggi su juvedipendenza

