Pane con olio di hashish: quattro persone finiscono in ospedale (Di venerdì 14 agosto 2020) Pane impastato con olio di hashish quasi fatale per quattro persone: finiscono in ospedale d’urgenza. Allertati pure i carabinieri Il Pane impastato con olio di hashish, una bravata che poteva costare cara. E’ accaduto nel varesotto, a Viggiù, con quattro uomini portati in ospedale d’urgenza dopo aver accusato forti dolori al petto. La causa è stata proprio l’aver impastato in casa e poi consumato del Pane con l’olio di hashish che ha una concentrazione maggiore rispetto alla sostanza poi utilizzata per gli spinelli. Due le ambulanze inviate sul luogo dopo la richiesta di aiuto al 118. ... Leggi su bloglive

