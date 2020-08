Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati? (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo i media americani Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati dopo circa 10 mesi anche se l'australiano poco fa ha festeggiato su Instagram l'uscita del nuovo singolo della cantante. Miley Cyrus e Cody Simpson si sarebbero lasciati dopo circa dieci mesi di fidanzamento e convivenza. La rottura tra la cantante americana ed il cantante e ballerino australiano è stata confermata da alcune fonti a People dopo i rumors che erano girati nei giorni scorsi. I due per ora non confermano ma poche ore fa Cody ha celebrato su Instagram l'uscita del nuovo video di Miley Cyrus Midnight Sky. Miley Cyrus e ... Leggi su movieplayer

Secondo i media americani Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati dopo circa 10 mesi anche se l'australiano poco fa ha festeggiato su Instagram l'uscita del nuovo singolo della cantante.

La storia d’amore tra Miley Cyrus e Cody Simpson è giunta al capolinea, questo è quanto riportato da TMZ che avrebbe ascoltato una fonte vicina alla coppia. Il cantante era stato di supporto alla pop ...

