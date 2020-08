La moderna vecchiaia e I signori Golovlëv (Di venerdì 14 agosto 2020) Uno degli effetti più dolorosi della quarantena di questa primavera è stato l’isolamento quasi totale e necessario di chi faceva parte delle categorie più a rischio: gli anziani, e, in particolare, gli anziani soli. In questo caso più che mai ho considerato l’importanza di mantenere attivo un dialogo non necessariamente profondo, ma presente, quotidiano, con il mondo esterno per quanti, in là con gli anni, e magari non privi di qualche acciacco, hanno visto limitare gli incontri con i parenti, i vicini e i cosiddetti “congiunti” da decreti governativi.Quali sono state le conseguenze di questa imprescindibile premura? Per molti, due mesi interi in solitudine; e se a vent’anni si è trattato, per i più, solo di combattere la pur odiosa noia di giornate sempre uguali a sé stesse, uno stesso discorso non ... Leggi su huffingtonpost

