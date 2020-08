Jason Derulo rompe i denti a Will Smith durante una partita a golf: il video virale (Di venerdì 14 agosto 2020) Will Smith ha pubblicato su Instagram un video diventato virale in queste ore in cui mostra i denti che Jason Derulo gli avrebbe rotto durante una partita a golf. Nel filmato si vedono i due mentre giocano e ad un certo punto il cantante colpisce per sbaglio l’attore che si mostra dolorante e fa vedere dei “denti rotti”. Una scena esilarante, da lui commentata con:”E da allora nessuno ha più visto JasonDerulo”. Tantissimi i commenti al post, con centinaia di utenti che gli chiedono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Non c’è da preoccuparsi però perché dai torni usati da Will ... Leggi su ilfattoquotidiano

