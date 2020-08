Incidente Cuneo, la 17enne sopravvissuta all'impatto: 'In curva l'auto non ha girato e siamo finiti giù, ma andavamo piano' (Di venerdì 14 agosto 2020) L' auto non ha girato alla curva ed è finita giù. Così Chiara, una delle ragazze coinvolte nell'Incidente di Castelmagno, Cuneo,, ha raccontato quello che è successo. La 17enne è sopravvissuta all'... Leggi su leggo

LCafeinter : RT @ConwayRober: @DanieleDragone1 @snowleonard68 7 MORTI!!!!!!------ oh mio dio... 7!!!!! ed i 5 ragazzi morti a cuneo per incidente stra… - LaStampaTV : VIDEO | Incidente stradale a Castelmagno, i funerali della 16enne Camilla fermano Cuneo: il lungo applauso - infoitinterno : Incidente di Cuneo, il racconto choc dei soccorritori: «Una mamma era abbracciata al figlio morto. Una ragazza urla… - Zipnews : 'Incidente #Castelmagno, camera ardente a #Cuneo' #zipnews - ConfindustriaCn : Confindustria Cuneo si unisce al cordoglio per il drammatico incidente di Castelmagno. Siamo vicini alle famiglie d… -