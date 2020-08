Il difficile ritorno di Archimede sullo Stretto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il «Ponte sullo Stretto di Messina» è oramai un tema ricorrente nella politica italiana. Dalla metà del Novecento diversi leader politici e presidenti del Consiglio hanno tirato fuori dal cappello questo progetto. Persino Rutelli, intervenendo a Messina nel maggio del 2001 come leader del centro-sinistra che sfidava il Cavaliere, aveva detto con entusiasmo incontenibile: « Il Ponte sullo Stretto lo realizzerò io e ve lo consegnerò nel 2011». Aveva già calcolato che avrebbe fatto due legislature! Ma, per essere intellettualmente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

