Coronavirus, nei prossimi giorni test rapidi in aeroporti e porti (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – Nei prossimi giorni, nei principali aeroporti, nei porti e linee di confine, in via sperimentale si potranno trovare postazioni per eseguire i test rapidi per chi è sprovvisto dell’attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo. Lo fa sapere il ministero della Salute, in seguito all’ordinanza di ieri con cui il ministro Roberto Speranza ha stabilito che per chi arriva in Italia dopo essere stato in Grecia, Croazia, Spagna o Malta, vige l’obbligo di sottoporsi a tampone per verificare l’eventuale contagio da Covid-19. Leggi su dire

