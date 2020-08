Bonus casalinghe, vi spieghiamo perché sarà un flop (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – Aveva suscitato reazioni contrastanti e polemiche sin da quando era stato annunciato dal presidente del Consiglio Conte, ma ora il «Bonus casalinghe» che è parte del pacchetto normativo del Decreto Agosto entra nel vivo. E le polemiche si fanno ancora più roventi. Approvato il decreto, esso reca al suo interno la misura di inclusione sociale, chiamata appunto «Bonus casalinghe», che prevede l’istituzione di un Fondo funzionale per la formazione – professionale e culturale – delle casalinghe stesse. Idealmente, tali percorsi formativi dovrebbero prefigurare sbocchi lavorativi, previa l’acquisizione di competenze. Insomma, tutto purché le italiane non stiano a casa a badare a casa e figli, scelta che i progressisti ... Leggi su ilprimatonazionale

Bonus casalinghe Inps 2020 covid: In Italia spesso si è casalinghe non per scelta ma per mancanza di lavoro. Questa condizione potrebbe aggravarsi e portare molte donne ad una più ampia esclusione soc ...Il bonus casalinghe (o fondo formazione casalinghe), inserito nel decreto di agosto, consiste, sostanzialmente, in un fondo da 3 milioni di euro l’anno, istituito presso il ministero dell’Economia, fi ...