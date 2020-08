Bayern Monaco, Perisic in gol: futuro sempre più tedesco (Di venerdì 14 agosto 2020) Perisic continua a stupire con la maglia del Bayern Monaco: gol ai quarti di finale di Champions League contro il Barcellona Ivan Perisic sta conquistando il Bayern Monaco sul campo. L’esterno croato è andato nuovamente a segno in Champions League durante i quarti di finale contro il Barcellona. Un gol, quello del momentaneo 2-1 dei bavaresi, che avvicina sempre più il riscatto di Perisic dall’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

