Barcellona polverizzato, un tracollo indecoroso. Il Bayern ne fa 8, vola in semifinale di Champions (e spinge Messi all'Inter) (Di venerdì 14 agosto 2020) Catastrofe Barcellona: il Bayern Monaco polverizza i catalani con l'inconcepibile risultato di 8-2 nei quarti di Champions League a Lisbona e sfiderà la vincente dell'altro quarto tra Manchester City e Lione. Il risultato, umiliante, è fin troppo stretto perché i tedeschi allenati da Flick, travolgenti e sontuosi, hanno sprecato tanto e a tratti frenato volontariamente. Per Leo Messi e compagni è invece il punto più basso mai toccato a livello europeo, con mister Setien di fatto cacciato dai suoi giocatori e dal campo prima che esonerato dal presidente Bartomeu. Impossibile non prevedere un terremoto tecnico e societario per il Barça: cambio di allenatore, cambio di dirigenti e probabilmente anche di giocatori. E c'è chi parla di un Messi ora un po' ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona polverizzato Corriere di Torino - Piu grande di Boniperti? Tutto Juve Champions League, il Bayern Monaco polverizza il Barcellona: 8-2, vola in semifinale e spinge Messi all'Inter

Catastrofe Barcellona: il Bayern Monaco polverizza i catalani con l'inconcepibile risultato di 8-2 nei quarti di Champions League a Lisbona e sfiderà la vincente dell'altro quarto tra Manchester City ...

Catastrofe Barcellona: il Bayern Monaco polverizza i catalani con l'inconcepibile risultato di 8-2 nei quarti di Champions League a Lisbona e sfiderà la vincente dell'altro quarto tra Manchester City ...