UFFICIALE Bologna, acquistato Binks: il commento di Sabatini (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Bologna ha comunicato l’acquisto di Binks dal Montreal Impact: la nota UFFICIALE e le parole di Sabatini Il Bologna ha ufficializzato l’acquisto di Luis Binks dal Montreal Impact. Il comunicato UFFICIALE e le dichiarazioni di Walter Sabatini. COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore inglese Luis Binks, 19 anni, dal Montreal Impact e di averlo contestualmente lasciato in prestito al Monteral Impact fino al 31 dicembre 2020». WALTER Sabatini – «Thierry Henry e Olivier Renard credono in lui e per questo abbiamo deciso a suo tempo di acquistarlo dal Tottenham. Abbiamo avuto ... Leggi su calcionews24

