Scoppia l'ira di Gasparri: "Al Tg1 nessun servizio sull'aggressione a Milano" (Di giovedì 13 agosto 2020) Francesca Galici Il Tg di Rai 1 non dà la notizia dell'aggressione in Duomo a Milano e scatena i dubbi di Gasparri: "Fatto grave". Chiesta l'interrogazione in Vigilanza Le cronache di ieri sono state inevitabilmente catalizzate da quanto è accaduto nel Duomo di Milano, dove un egiziano ha sequestrato una guardia giurata e sotto la minaccia di un coltello l'ha obbligato a inginocchiarsi. Un fatto gravissimo che evidenzia l'ennesima falla nel sistema di sicurezza del Paese, anche alla luce del video in cui si vedono gli agenti fronteggiare l'uomo per oltre 10 minuti con la paura che potesse far del male al ferito, senza poter intervenire perché non più dotati di teaser. In un tessuto informativo compatto, che ha seguito da vicino i fatti, stupisce l'assenza della notizia nel primo Tg ... Leggi su ilgiornale

meteosergio1 : RT @meteosergio1: Come volevasi dimostrare i 'capi' del #M5S ci ripensano ed anche il limite del doppio mandato sparisce! Tutto quanto fà s… - meteosergio1 : Come volevasi dimostrare i 'capi' del #M5S ci ripensano ed anche il limite del doppio mandato sparisce! Tutto quant… - giandomenic45 : RT @laperlaneranera: 'Via il veto del doppio mandato' E nel M5S scoppia il putiferio I 5 Stelle ci hanno già ripensato e si preparano ad al… - laperlaneranera : 'Via il veto del doppio mandato' E nel M5S scoppia il putiferio I 5 Stelle ci hanno già ripensato e si preparano ad… - soteros1 : RT @ilgiornale: Ora i grillini ci hanno ripensato e si preparano ad allearsi col Partito democratico. Scoppia l'ira della base: 'Ipocriti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia ira Di Maio, selfie con Scanzi e amici in Sardegna. Scoppia l'ira social: «La mascherina... Corriere Adriatico "Via il veto del doppio mandato". E nel M5S scoppia il putiferio

Sta per crollare anche uno degli ultimi pilastri storici del Movimento 5 Stelle, che ora si prepara all'ennesimo dietrofront e a tradire quelli che erano i principi radicali e irremovibili. Quegli ste ...

Focolaio Covid in caserma a Treviso, i profughi negativi trasferiti nel grattacielo di via Pisa: scoppia la rivolta

TREVISO - La prima svolta pratica per fronteggiare il focolaio di Coronavirus della ex caserma Serena è arrivata con il trasferimento di cinque profughi negativi. Una decisione giunta dopo il vertice ...

Sta per crollare anche uno degli ultimi pilastri storici del Movimento 5 Stelle, che ora si prepara all'ennesimo dietrofront e a tradire quelli che erano i principi radicali e irremovibili. Quegli ste ...TREVISO - La prima svolta pratica per fronteggiare il focolaio di Coronavirus della ex caserma Serena è arrivata con il trasferimento di cinque profughi negativi. Una decisione giunta dopo il vertice ...