Sconcerti: Sembra tutto ingiusto per l’Atalanta, in parte lo è davvero (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Psg ha meritato di vincere, lo scrive Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera. Nonostante la compagine francese abbia rischiato di perdere il risultato finale è quello giusto. La partita ha sempre avuto un verso, il Psg ha giocato come se fosse in vantaggio fin dall’inizio, tenendo il pallone, saltando l’uomo con facilità, sbagliando comunque ogni tiro in porta. Nonostante il gol, che avrebbe assicurato la vittoria all’Atalanta di Gasperini, non c’è mai stata partita. Una squadra intera contro 3-4 campioni che hanno fatto la differenza. Poi sono successe le due cose fondamentali: è uscito Gomez e si è infortunato Freuler a cambi esauriti. In dieci non era possibile resistere perché uno dei quattro giocolieri davanti restava sempre libero. E in pochi minuti è successo ... Leggi su ilnapolista

