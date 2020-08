Roma, nonno spara al nipotino di 7 anni: dichiarata la morte cerebrale. 'Colpo partito per sbaglio'. Mamma disperata (Di giovedì 13 agosto 2020) Un bambino di 7 anni al Policlinico Umberto I a Roma dopo essere stato ferito da un Colpo d'arma da fuoco alla testa , mentre era a casa del nonno: è successo nella Capitale in zona Conca d'Oro , ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : A #Roma nonno spara a nipote di 7 anni, il bimbo colpito alla testa è grave. L'uomo spiega che mentre riponeva l'ar… - rtl1025 : ?? È stata dichiarata la morte cerebrale per il #bimbo di 7 anni che stamattina a #Roma è stato raggiunto da un colp… - repubblica : Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: grave il bambino. 'Colpo partito per errore' - simcopter : RT @rtl1025: ?? È stata dichiarata la morte cerebrale per il #bimbo di 7 anni che stamattina a #Roma è stato raggiunto da un colpo di pistol… - CarmeloMontana2 : RT @daniele_tissone: Un'altra arma, legalmente detenuta, che causa altro dolore..... #Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: bambino in fin… -