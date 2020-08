Roma. Arrestato 31enne per rapina aggravata (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha avvicinato la vittima, un uomo di 36 anni, in via Trionfale, lo ha afferrato con la forza per un braccio e, sotto la minaccia di un coltello da cucina, lo ha condotto presso uno stabile di via Caverini. Dopo aver aperto il portone dell’edificio, l’ha spinto all’interno dell’androne e gli ha rubato 200 euro che aveva in un borsello. Poi, prima di darsi alla fuga verso i piani superiori, il malvivente, lo ha colpito alla tempia e alla mascella con il manico del coltello. Malgrado fosse ferito, l’uomo non si e’ scoraggiato ed ha seguito, senza mai perderlo di vista, il suo aggressore che, nel frattempo, era entrato all’interno di un appartamento al V piano dello stabile. Questo e’ quanto ha raccontato il malcapitato agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, che sono intervenuti ... Leggi su romadailynews

