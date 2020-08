Paura in ospedale, crolla il soffitto di un reparto: lamiere e calcinacci al suolo (Di giovedì 13 agosto 2020) Tragedia sfiorata a Napoli all’ospedale del Mare, crolla soffitto del reparto di Radiologia. Il cedimento di parte del tetto si è verificato nella notte tra il 3 il 4, ma si è saputo solo ieri e in via ufficiosa. I vertici hanno raccomandato al personale di evitare allarmismi e di tenere la notizia al riparo da possibili strumentalizzazioni. Il distaccamento di una porzione di materiale coibentato è avvenuto nella notte nell’area dove un tempo era allestito il reparto di Neuroradiologia, al piano terra dell’edificio, utilizzato oggi dai sanitari per eseguire gli esami inerenti alla diagnostica. Fortunatamente al momento del crollo i locali del reparto erano vuoti e così il crollo di pietre e calcinacci ha danneggiato ... Leggi su caffeinamagazine

