Onyx Boox Poke 2 Color: il primo eBook Reader a colori (Di giovedì 13 agosto 2020) Arriva ufficialmente sul mercato il primo eBook Reader a Colori ovvero Onyx Boox Poke 2 Color. Si tratta primo eReader in commercio che utilizza uno schermo e-ink a Colori e il successo di questo primo esperimento di mercato ha fatto segnare il sold out del primo lotto! Onyx Boox da tempo è un’azienda che sta investendo molto nello sviluppo di eBook Reader innovativi, dei veri e propri smart device con sistema operativo Android, penna per scrivere e connettività avanzata. Ma in questi giorni Boox è riuscita a segnare un record che ha messo dietro tutta la ... Leggi su tuttotek

Nelle stesse ore in cui E-Ink Corporation, l’azienda sviluppatrice della tecnologia a inchiostro elettronico, presentava un prototipo di e-reader da 10.3 pollici pieghevole e con supporto alla scrittu ...

Arriva ufficialmente sul mercato il primo eBook Reader a colori ovvero Onyx Boox Poke 2 Color. Si tratta primo eReader in commercio che utilizza uno schermo e-ink a colori e il successo di questo prim ...Nelle stesse ore in cui E-Ink Corporation, l’azienda sviluppatrice della tecnologia a inchiostro elettronico, presentava un prototipo di e-reader da 10.3 pollici pieghevole e con supporto alla scrittu ...