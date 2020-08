Napoli, tragico incidente nella notte: morto 66enne (Di giovedì 13 agosto 2020) nella notte un grave incidente a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, ha visto morire un uomo di 66 anni alla guida di uno scooter Questa notte a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, è avvenuto un grave incidente tra una motocicletta, guidata da un 22enne, ed uno scooter, al cui … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

