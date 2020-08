Napoli, centinaia di ragazzi all'assalto del Cotugno dopo le vacanze all'estero: «Fateci il test» (Di giovedì 13 agosto 2020) Hanno preso d?assalto l?ospedale Cotugno dove qualcuno è persino arrivato con valigie e trolley al seguito. Dalle prime ore del mattino di ieri, una folla di persone si è... Leggi su ilmattino

«Sono arrivata a Napoli qualche giorno fa e ora ho un po’ di ansia», ha detto la ragazza accompagnata dal padre. «A Skiathos, non ho mai indossato la mascherina» confessa un 22enne che conclude: «Mio ...

