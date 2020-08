Modena, latitante dal 2003: “pizzicato” e arrestato in Svizzera (Di giovedì 13 agosto 2020) Dall’Italia fino alla Svizzera: la squadra mobile di Modena ha arrestato un latitante albanese ricercato da 17 anni: dal lontano 2003. Lungo, intenso e finale intervento della squadra mobile di Modena che, dopo 17 anni di ricerche, manda dietro le sbarre un latitante di origini albanesi ricercato dal lontano 2003. La polizia ha proceduto per la cattura con estradizione in Italia. Il 45enne era in Svizzera. Nella nazione confinante con l’Italia aveva passato tutto questo lungo lasso di tempo. Nelle prime ore di stamani è scattato l’arresto con l’operazione inserita nell’ambito del progetto Wanted III della Polizia di Stato. Un programma singolare e delicato: volto alla ricerca e cattura di pericolosi ... Leggi su bloglive

