Lorenzo Amoruso approda a Uomini e Donne come opinionista? (Di giovedì 13 agosto 2020) Lorenzo Amoruso è stato, insieme alla compagna Manila Nazzaro, tra i principali protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Un successo che è proseguito anche al di fuori del reality dove la coppia risulta essere una di quelle più amate sui social. Nelle ultime ore, poi, si sta facendo largo un’ipotesi sulla vita lavorativa dell’ex calciatore della Fiorentina all’interno del mondo televisivo. Se Lorenzo Amoruso è già opinionista calcistico, è anche vero che la voglia di stabilizzarsi con Manila Nazzaro a Roma potrebbe destabilizzarlo un po’. A mettere una toppa pare ci abbia pensato Maria De Filippi. Queen Mary, fiutando il potenziale dell’uomo, pare gli abbia proposto il ruolo di opinionista ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al Grande Fratello Vip? Parla lei: “Smentisco di avere avuto contatti con la produ… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Manila Nazzaro che di recente, con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso, ha partecipa… - davide_donne : @GrandeFratello @MediasetPlay Meglio Lorenzo Amoruso! - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso opinionista a Uomini e Donne? Parla Manila Nazzaro - suddy72 : @FootballDaftPod Lorenzo Amoruso. -

Temptation Island è finito da due settimane, ma i protagonisti dell’ultima edizione sanno sempre come far parlare di loro. Tra i più amati in assoluto ci sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che han ...Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso di nuovo insieme in tv? Le parole che non lasciano dubbi. Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso di nuovo insieme in tv? Le parole che ...