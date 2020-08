Fortnite per mobile ora contiene pagamenti più economici per aggirare le commissioni di Apple e Google (Di giovedì 13 agosto 2020) Epic Games ha aggiunto una nuova opzione di "pagamento diretto" a Fortnite su iPhone e dispositivi Android, volta a ritagliare la parte dei proventi che Apple e Google prendono tramite i propri store ufficiali. Sappiamo che Epic Games non vede di buon occhio il taglio del 30% di Apple e Google e in precedenza aveva lanciato Fortnite su Android tramite il proprio launcher per aggirare il problema.Il lancio di una nuova opzione di pagamento diretto più economica nel gioco sembra essere l'ultima opzione di Epic in questa battaglia. Su entrambe le piattaforme mobili, 1.000 V-Bucks anziché costare 9,99 euro ora costeranno 7,99 euro, se sceglierete l'opzione di pagare direttamente ad Epic. "Apple e Google riscuotono una ... Leggi su eurogamer

