Facebook e Snapchat vogliono acquisire la app rivale di TikTok, Dubsmash (Di giovedì 13 agosto 2020) (Foto: Dubsmash)Le recenti vicende che hanno interessato il social cinese TikTok negli Stati Uniti stanno portando le principali società tecnologiche a mobilitarsi per riuscire ad accaparrarsi un posto nel settore delle piattaforme di video brevi. Così, mentre Microsoft, seguita da Twitter e Netflix, continua le trattative per rilevare le attività americane del social controllato da ByteDance, separatamente Facebook e Snap Inc, società che controlla il social Snapchat, avrebbero iniziato a tastare il terreno per un acquisto dell'app di condivisione video Dubsmash, fondata in Germania nel 2014 e disponibile in oltre 20 lingue. Secondo quanto riportato da The Information, nelle ultime settimane i due social californiani hanno avuto contatti con la società ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Snapchat Come si muovono Google, Facebook, Apple e Snapchat sul lavoro da casa Startmag Web magazine Snapchat copia TikTok: in arrivo la musica nei video

Su Snapchat è in arrivo una nuova funzione per aggiungere la musica ai video: così il social giallo prova a sfidare TikTok copiandone la formula vincente. Tutti vogliono essere TikTok. La formula del ...

I look di Ralph Lauren per i vostri Bitmoji

La collaborazione metterà in risalto il guardaroba firmato di Ralph Lauren personalizzabile tramite gli avatar Bitmoji, una prima assoluta per Snapchat e l'app Bitmoji I classici del guardaroba Ralph ...

