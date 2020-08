Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: «Siamo ai titoli di coda, si è rotto qualcosa» (Di giovedì 13 agosto 2020) Una delle coppie più chiacchierate e amate del gossip italiano sta attraversando un periodo nero. Stiamo parlando della bella Cecilia Rodriguez e del ciclista trentino Ignazio Moser. Voci sulla presunta crisi giravano già da qualche mese. Sembrava tutto superato quando sui rispettivi social, alcune foto della coppia, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan più accaniti. E invece. A pubblicare l’indiscrezione è la rivista Chi sulla propria pagina Instagram. Pare che la bella argentina abbia “piantato in asso” lo sportivo mentre erano in vacanza in Sardegna, a Porto Cervo. >> Leggi anche: Giorgia Meloni in copertina su “Novella 2000”, sirena tricolore: difetto balza all’occhio Cecilia ... Leggi su urbanpost

