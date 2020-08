Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis (Di giovedì 13 agosto 2020) dopo un nuovo ritorno di fiamma. Il dj e l’influencer erano tornati insieme qualche mese fa dopo una lunga lontananza. La storia sembrava arrivata al capolinea, ma, a sorpresa, Andrea e Giulia si sono ritrovati, giurandosi ancora una volta amore eterno. Poi le prime indiscrezioni riguardo una nuova crisi e le confessioni della fashion blogger, che su Instagram aveva svelato di vivere un momento complicato. “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita – aveva confessato nelle Stories -. Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. … Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ ... Leggi su dilei

