Amministrative 2020, le nuove liste certificate (Di giovedì 13 agosto 2020) Siamo lieti di comunicarvi l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le Amministrative 2020, pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it: • Agrigento (Sicilia) di Marcella Carlisi • Erchie (Puglia) di Mario Mancini • Tricase (Puglia) con Zaccaria Giuseppe Sodero (capolista) • San Giorgio a Cremano (Campania) di Patrizia Nola • Rovereto (Trentino Alto Adige) di Alessandro Dalbosco L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle

LaVoceNovara : Elezioni amministrative 2020: sei comuni al voto, due sono commissariati - M5S_Senato : Amministrative 2020, le nuove liste certificate - M5S_Camera : Amministrative 2020, le nuove liste certificate - wesud_news : Crotone, Amministrative 2020: Filippo Sestito ritira la sua candidatura - peppesava : RT @Ragusanews: Amministrative: a Vittoria e San Biagio Platani si vota il 22 e 23 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative 2020

67 del 13.8.2020, in particolare al punto 1.5 ... presso le sedi elettorali individuate nei plessi scolastici durante il periodo delle elezioni amministrative. Per cui, tutti i cittadini, compresi ..."Buone notizie. L’ASP di Cosenza l'11 agosto scorso ha convocato le Organizzazioni Sindacali per dare puntuale informativa circa il Fabbisogno di Personale sia annuale che triennale, in cui, con grand ...