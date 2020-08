Alex Zanardi, il commovente messaggio: “Non lasciarmi solo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Giuseppe Campoccio, campione di atletica nel parlimpismo, ha dedicato un pensiero ad Alex Zanardi in vista di Tokyo 2021. Ancora oggi, dopo un mese e mezzo di ricovero, nessuno sa quali siano le condizioni di salute di Alex Zanardi e quali i possibili tempi di recupero del campione azzurro. Dopo il bollettino medico con il … L'articolo Alex Zanardi, il commovente messaggio: “Non lasciarmi solo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Alex Zanardi, i giorni passano nel silenzio. Italiani divisi tra ottimisti e pessimisti, ma la speranza unisce tutti Corriere dell'Umbria Alex Zanardi, i giorni passano nel silenzio. Italiani divisi tra ottimisti e pessimisti, ma la speranza unisce tutti

Alex Zanardi, i giorni passano e dall'ospedale San Raffaele di Milano notizie non arrivano. Secondo molti si tratta di un segno positivo: significa che l'ex pilota non si è aggravato, che le sue condi ...

