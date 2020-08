Tradimenti seriali, la Cassazione li assolve (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Tradimenti seriali non sono un'aggravante della crisi matrimoniale. Cioè: se il coniuge continua a convivere con chi lo/la tradisce non può pretendere poi di incolpare la controparte quando il matrimonio va a rotoli. La Cassazione è tornata recentemente a occuparsi di tradimento respingendo il ricorso di una moglie che si è vista rigettare la richiesta di addebito della separazione coniugale al marito poiché ha tollerato per anni l'infedeltà del coniuge con cui ha continuato a convivere. È quanto contenuto nella ordinanza n. 16691/2020 come illustrato dal sito di diritto Studio Cataldi che spiega che se non vi è nesso di causa tra i Tradimenti e l'intollerabilità della convivenza non può esservi addebito al marito fedifrago. Il quale, invece, a un ... Leggi su gqitalia

deve esservi un nesso di causa tra tradimento e crisi matrimoniale I tradimenti seriali non sono un'aggravante della crisi matrimoniale. Cioè: se il coniuge continua a convivere con chi lo/la tradisce ...

Cassazione assolve i tradimenti del marito: niente soldi alla moglie

"I panni sporchi si lavano in famiglia", recita il proverbio. Ma non è sempre possibile o, almeno, non quando di mezzo ci sono tradimenti coniugali e sete di vendetta. Lo sa bene una settantenne pesar ...

