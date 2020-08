The Last of Us di HBO conterrà una scena non inclusa nel gioco che 'lascerà a bocca aperta' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come annunciato da qualche tempo a questa parte, The Last of Us diventerà una serie TV e potrà contare nientemeno che sul creatore della serie cult Chernobyl, Craig Mazin.Durante un'intervista alla BBC, Mazin ha spiegato di come lo spettacolo sarà in linea con il videogioco, implementando e ampliando però la storia con scene inedite. "Stiamo creando nuove cose e reimmaginando ciò che è già lì per presentarlo in un formato diverso. Il nostro obiettivo non è tenervi innamorati di The Last of Us, ma di farvi innamorare di nuovo. Se avete giocato al titolo, la nostra intenzione è che una volta guardato esclamerete 'assomiglia al gioco, ma ci sono contenuti sorprendenti che non avevo mai visto'".Mazin sta lavorando con il creatore di The ... Leggi su eurogamer

FilippoRubu00 : UFFICIALE, come anticipato nei giorni scorsi, Dani #Parejo va al #Villareal per 4 stagioni —> OFFICIAL, as mentione… - deuxchankai : The last part sysjhsjdjd - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: La serie TV #TheLastOfUs conterrà una scena non inclusa nel gioco che lascerà a bocca aperta. - Daniele39091477 : @BonettiESPN In the last month Juventus lost vs: Milan Udinese Cagliari Roma Lione - Eurogamer_it : La serie TV #TheLastOfUs conterrà una scena non inclusa nel gioco che lascerà a bocca aperta. -