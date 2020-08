Schianto contro un'auto, viene sbalzato dalla moto: grave biker (Di mercoledì 12 agosto 2020) grave incidente lungo la Provinciale 3 che collega Lodrino a Brozzo di Marcheno. Per cause ancora da chiarire, verso le 8.19 di mercoledì mattina un'auto e una moto si sono scontrate. Un impatto ... Leggi su bresciatoday

ilbassanese : Schianto mortale, auto si cappotta contro un muretto: conducente perde la vita - Gazzettino : Tremendo schianto in Mini: l'auto si cappotta contro un muro. Morto un 53enne Foto - GiuliaLCerutti : Bestemmia di oggi: salgo le scale al buio (le so a memoria ché le faccio da 25 anni) e mi schianto contro la porta… - canniolinonero : @PrinceKastaDOr Mi ricordo che in un Milan-Torino forse incredulo di aver segnato si schiantò contro un palo della porta - BortoneMauro : #LecceSette Testacoda in tangenziale, paura per automobilista. Ad Aradeo schianto auto contro Apecar -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto contro Schianto contro il guardrail: muore a 35 anni Il Messaggero Tremendo schianto in mini, muore un 53enne

Alle 21.10 dell’11 luglio 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe, a Pojana, per un’auto cappottata contro un muretto a bordo strada. E’deceduto un 53enne del posto.I pompieri ar ...

Federico Pisani, il talento dell'Atalanta scomparso a 22 anni in un incidente stradale

Federico Pisani perse la vita assieme alla fidanzata Alessandra nella notte del 13 febbraio 1997: l'Atalanta gli ha intitolato la Curva dello stadio. Sono le 2 del mattino del 12 febbraio 1997. Un aut ...

Alle 21.10 dell’11 luglio 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe, a Pojana, per un’auto cappottata contro un muretto a bordo strada. E’deceduto un 53enne del posto.I pompieri ar ...Federico Pisani perse la vita assieme alla fidanzata Alessandra nella notte del 13 febbraio 1997: l'Atalanta gli ha intitolato la Curva dello stadio. Sono le 2 del mattino del 12 febbraio 1997. Un aut ...