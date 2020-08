Palermo, Di Piazza e le parole al miele su Boscaglia: “All’altezza di portare la squadra dove merita” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Palermo-Boscaglia, trovata l'intesa.Nella giornata di ieri, il tecnico ex Trapani è giunto nel capoluogo siciliano per incontrare l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini, con l'obiettivo di scogliere i nodi che hanno tenuto a lungo in stallo la trattativa. Ma dopo un summit di circa tre ore, le due parti in causa hanno trovato un accordo di massima sia per quanto riguarda l'entità del contratto che la caratura del progetto tecnico. L'attesa fumata bianca, dunque, è vicina, con l'allenatore originario di Gela che - salvo inattesi colpi di scena - una volta risolto il contratto che lo lega attualmente alla Virtus Entella, firmerà un biennale con i rosanero e sarà il nuovo allenatore del nuovo Palermo targato Hera Hora.VIDEO ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, Di Piazza e le parole al miele su #Boscaglia: “All’altezza di portare la squadra dove merita” - WiAnselmo : #Palermo, Di Piazza e le parole al miele su Boscaglia: 'All’altezza di portare la squadra dove merita'… - Mediagol : #Palermo, Di Piazza e le parole al miele su Boscaglia: 'All’altezza di portare la squadra dove merita'… - populista375 : RT @visigallidavide: RICONQUISTARE L'ITALIA AL MERCATO DI PIAZZA PALERMO Domani, Giovedì 13 dalle ore 9 alle ore 12 e 30 RI allestirà un b… - rep_palermo : Netrebko canta al Verdura, il film su Dolce e Gabbana in piazza, a Tindari si recita Sciascia: cosa c'è da fare mer… -