Oggi in tv, tutta la programmazione di mercoledì 12 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per la serata di mercoledì 12 agosto, in arrivo programmi di approfondimento e il ritorno del calcio europeo. Ecco la programmazione dei maggiori canali di Rai e Mediaset. In onda sui canali della Rai Alle 21:25, su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento con SuperQuark. La puntata comincerà con un documentario naturalistico della BBC dedicato all’Australia. Poi si andrà in Svizzera, per seguire le orme di un gruppo di ricercatori che studia i fattori che favoriscono la trasmissione dell’influenza. Il viaggio proseguirà in Israele, uno dei Paesi più innovativi al mondo. Tornano anche gli uomini di Squadra Speciale Cobra 11, in onda su Rai 2. Si comincia con due nuovi episodi, il primo e il secondo della stagione numero 24, “Buon compleanno” e “Affari ... Leggi su thesocialpost

borghi_claudio : @4everAnnina Massi brava, hai capito tutto. Intanto oggi tutta Italia sa dei 600 euro e nessuno sa dei 28 miliardi… - matteosalvinimi : Queste immagini non le vedrete in tv. Accoglienza commovente oggi a Empoli (Firenze): questa è la migliore risposta… - matteosalvinimi : Oggi a Genova con il governatore @GiovanniToti. Sono certo che i liguri il 20 e 21 settembre confermeranno il buon… - tonimuzifalconi : Se la memoria non mi inganna l’ultima volta che ho incontrato Mario Platero fu una quindicina di anni fa alla tradi… - SieteCornuti : RT @OdinaLaNemesi: Oggi una signora qui Nel Valhalla ?? mi ha chiesto umilmente una piscina tutta per lei e io le ho detto : ma signora que… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Coronavirus, nel Lazio altri casi di giovani rientrati da vacanze. D'Amato: "Non fatevi fregare dal Covid" RomaToday Vaccino Covid, Putin lancia la "Propaganda Sputnik"

Lo ha tradito lo Sputnik. Quel battezzare il suo presunto vaccino anti covid col nome del satellite che umiliò gli Usa nel 1957 svela la tremenda voglia di rivincita da cui è posseduto Vladimir Putin.

Apple iPhone XR con 169 euro di sconto su Amazon

Oggi su Amazon c’è un affare interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni a un costo accettabile: l’Apple iPhone XR a 569,99 euro anziché 739. In pratica un risparmio ...

Lo ha tradito lo Sputnik. Quel battezzare il suo presunto vaccino anti covid col nome del satellite che umiliò gli Usa nel 1957 svela la tremenda voglia di rivincita da cui è posseduto Vladimir Putin.Oggi su Amazon c’è un affare interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni a un costo accettabile: l’Apple iPhone XR a 569,99 euro anziché 739. In pratica un risparmio ...