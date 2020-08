Nuoto, Assoluti Settecolli 2020: i risultati della seconda sessione della seconda giornata (Di mercoledì 12 agosto 2020) In archivio anche la seconda sessione di batterie della seconda giornata del 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valido come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. Il programma maschile della mattinata ha aperto il sipario con i 200 farfalla in cui Gianni Alessio ha stampato il miglior crono in 2.02.41, davanti ad Andrea Vezzini (2.02.81) e Gianfranco Perna (2.03.92) nell’unica batteria presente. Giulio Ciavarella invece è stato il migliore nelle tre batterie dei 100 dorso con 55.66. Dietro di lui l’egiziano David Foldhazi (56.52) e Mattia Alessandro (56.54). Nei 400 misti Nicolangelo Di Fabio ha ottenuto il miglior tempo in 4.24.23, precedendo gli altri due ... Leggi su sportface

