Lo straniero non dà i documenti. Ma fanno verifiche sull'agente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Galici Prima la rissa, poi il cubano deride gli agenti. Ma il poliziotto è accusato di razzismo. Salvini: "Tutti rispettino le regole" Continuano a far discutere le immagini dell'agente di polizia di Vicenza che, per fermare un giovane cubano che si rifiutava di farsi identificare dal pubblico ufficile e tentava la fuga, lo placca alle spalle. L'imperante buonismo della sinistra social italiana non ha perso tempo a gridare al razzismo, stigmatizzando il comportamento del poliziotto, il quale si è attenuto ai suoi obblighi per garantire la pubblica sicurezza ed è oggetto di una verifica da parte per accertare che la sua condotta sia stata regolare. I fatti sono stati ricostruiti dal questore di Vicenza sulla base dei verbali e del video che in poche ore è diventato virale sui social. Gli agenti si ... Leggi su ilgiornale

Xavier Johnson è il secondo acquisto USA dell’Orlandina Basket. L’ala statunitense ha firmato un contratto annuale, valido fino al 30 giugno 2021. Johnson, nato l’8 giugno 1993 a Temecula in Californi ...

Trovati a Gonars 11 migranti, 10 sono minori. Il sindaco: "Non so dove sistemarli". Altri 10 abbandonati a Udine

Sono stati portati alla sede Cri di Palmanova. I giovani, alcuni dei quali parlano inglese, hanno spiegato di essere giunti dalla Slovenia e di essere stati lasciati in autostrada. Il sindaco Boemo: " ...

