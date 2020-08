Le letture dandy di Evgenij Onegin (Di giovedì 13 agosto 2020) Evgenij Onegin, «romanzo in versi», secondo la definizione del suo autore, Aleksandr Puškin, ha il valore di un diario lirico, naturalmente sui generis, che l’autore avrebbe tenuto nel corso di molti anni. In effetti, il lungo processo compositivo dell’opera, durato sette anni, accompagnò l’autore dalla primavera del 1823 all’autunno del 1830, dall’esilio di Kišinev, in cui l’aveva confinato lo zar per via della sua vicinanza alle istanze riformatrici che sfoceranno nella rivolta decabrista del 1825, alla «quarantena» di Boldino, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

