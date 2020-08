Lazio David Silva, da lunedì i biancocelesti sono pronti alle firme (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lazio David Silva, da lunedì i biancocelesti sono pronti alle firme. L’entourage del calciatore ha chiesto qualche giorno in più David Silva e la Lazio si avvicinano sempre di più. L’entourage dello spagnolo ha chiesto qualche giorno in più per visionare meglio i documenti, ma non ci dovrebbe essere nessun problema con le firme. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lunedì ci sarà un incontro decisivo per poter apporre le firme sul contratto. Manca poco, ma ormai David Silva è un nuovo giocatore della Lazio. Leggi su ... Leggi su calcionews24

