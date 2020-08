Ignazio Moser: “La crisi con Cecilia Rodriguez c’è stata” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo tanti rumors, dubbi e incertezze arrivano anche i chiarimenti sulla presunta crisi di coppia di cui tanto si è parlato tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due a quanto pare hanno trascorso un momento difficile, sono stati separati per un breve periodo ma tutto, oggi, sembra essere superato. A confermare l’amore della coppia nato durante il Grande Fratello Vip a spese di Francesco Monte che a quei tempi era il fidanzato ufficiale della sorella minore di Belen, lo stesso Ignazio Moser che secondo quanto riferisce il magazine Chi avrebbe ritrovato l’intesa con Cecilia dopo un momento decisamente negativo. A causa di alcuni continui litigi i due hanno rischiato anche di non trascorrere le vacanze programmate in Sardegna ma ... Leggi su quotidianpost

