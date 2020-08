Friend Request-la morte ha il tuo profilo: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nel 2017 è uscito nei Cinema il film horror Friend Request-la morte ha il tuo profilo, diretta dal Regista Simon Verhoeven. Una ragazza molto ammirata a scuola diventa vittima di Marina, una coetanea che decide di voler essere sua amica ‘per sempre’. Friend Request-la morte ha il tuo profilo ha incassato 291 mila euro nel primo weekend. Leggi anche: Final Destination 3: il film horror amato dai giovani Friend Request-la morte ha il tuo profilo: Film il film punta l’obiettivo sui social network, un opportunità per creare nuove amicizie ma anche una scappatoia dalla realtà che può diventare una malattia. O peggio ancora ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

