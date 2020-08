“Finding Freedom”, esce la biografia di Harry e Meghan (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Finding Freedom", ovvero trovare la libertà, è il titolo della biografia dedicata ad Harry e Meghan, scritta dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, appena uscita nelle librerie del Regno Unito e che tra retroscena e gossip vuole far luce sul difficile addio della coppia alla famiglia reale. Anche se i duchi di Sussex non hanno partecipato alla stesura del libro, molti loro amici sembrano avere fornito parecchio materiale. "Harry e Meghan hanno messo del tutto in chiaro che non sono stati intervistati per questo libro e non lo hanno autorizzato - spiega il commentatore reale, Richard Fitzwilliams - ma leggendolo, è assolutamente impossibile che possa essere stato pubblicato senza il loro tacito consenso"."Penso che il libro sia stato motivato in parte dal loro bisogno di ... Leggi su ilfogliettone

